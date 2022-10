¿Lo confirmó? Carlos Feria emocionó a sus seguidores con posible embarazo

El creador de contenido Carlos Feria, tiene sorprendidos y a la expectativa a sus millones de seguidores desde hace algunos días, al revelar contenidos que para muchos se han convertido en pistas claves para anunciar la llegada de su segundo hijo al mundo, mismo que como él bien anunció semanas atrás, ya están buscando, para que acompañe sin muchos años de diferencia, el crecimiento de su primogénita Salomé.

Recordemos que los rumores de un posible embarazo, surgieron luego que su esposa Adriana, mejor conocida como "Adri Latina Tv", se mostrara con una inusual pancita durante sus actuales vacaciones familiares a República Dominicana.

Desde liuego la ola de comentarios y especulaciones en redes no se hicieron esperar, por lo que la pareja se pronunció asegurando que hasta el momento no habían hecho prueba de embarazo, pero que esa pancita solo tenía dos claras opciones: o ella estaba gordita por exceso de alimentación o realmente estaban esperando el segundo fruto de su amor.

No hemos hecho pruebas ni nada. Como ustedes saben, en febrero perdimos, lastimosamente un baby, entonces la verdad no me he querido ilusionar. La he visto un poquito más barrigoncita, pero no me quiero ilusionar” explicó el influenciador.