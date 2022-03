“La soltería te tiene más bella”, le dicen los fans a la cantante Belinda

La guapísima cantante Belinda ha retomado sus redes sociales con mayor fuerza, tras el rompimiento con Christian Nodal, para promocionar la serie ‘Bienvenidos al edén’, donde nuevamente sus fanáticos podrán deleitarse con sus dotes actorales.

La serie que se estrenará en unas semanas en la plataforma de Netflix también permitirá que Belinda presuma su belleza, elegancia y original estilo. Expertos del mundo de la moda también han manifestado que la hermosa artista revivirá el estilo de los 90.

Por este lanzamiento, Belinda se encuentra por estos días en España donde brilló durante una sesión fotográfica que no dudo en compartir con sus millones de seguidores en la red social de Instagram. Para estas instantáneas, Belinda lució sus curvas con un total black compuesto por un crop top y un pantalón suelto.

“Dios santo la más guapa”, “hermosa Diva, “que Diosa eres, te amo mucho”, “preciosa mi amor”, “te rejuveneciste”, “qué mujer”, “ese look se te ve genial”, “me caso”, “cada día estás más bonita”, “la soltería te tiene más bella”, “elegante”, “que alegría verte feliz”, fueron algunos de los piropos que recogió la artista española nacionalizada en México.

Su regreso a España

Luego de su ruptura amorosa con el cantante Nodal, Belinda informó que sueña con regresar a Europa, específicamente a España, donde espera lograr grandes colaboraciones artísticas.

La cantante. en declaraciones dadas a un medio de comunicación español, anunció que entre sus planes está devolverse a su tierra natal, donde se encuentra promocionando la serie de Netflix.

"Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo… estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida… el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida, y yo me siento ahora como que regreso a casa también", fueron algunas de las declaraciones dadas por Belinda a una emisora española.

