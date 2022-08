“No le pasan los años”, le dicen a Anahí por fotos en traje de baño

Desde que la cantante mexicana Anahí se retiró de los escenarios, para hacer una vida más íntima, familia, y vivir a plenitud su matrimonio, muy poco se sabía de ella. Y es que se dedicó a eso, además de crear empresa y volverse una emprendedora.

Sin embargo, sobre un escenario no había vuelto hasta hace pocos meses, cuando decidió aceptar la invitación de Karol G para cantar con ella sus éxitos musicales más sondados en una época de su vida, donde ella lideraba el grupo Rebelde y donde toda una generación creció cantando sus canciones.

Es por eso que sus miles de seguidores volvieron a saber de ella, y además no dudaron en seguirla en sus redes donde además ha vuelto a compartir esos momentos que vivió como cantante, pero también ha dejado ver ese rol de madre, de empresaria y esposa que tiene más marcado que nunca. Sin embargo, en sus más recientes fotografías, donde se deja ver pasando momentos increíbles junto a sus dos hijos y parte de su familia, Anahí posó en diminuto traje de baño y esto de inmediato causó revuelo.

En las dos imágenes que publicó más de 100 mil ‘likes’ y miles de comentarios le dejaron sus miles de fanáticos en todo el mundo, pero además los comentarios que no se hicieron esperar, fueron lo que le destacaron que a ella no le pasaban los años. “Es increíble como sigues siendo Mía”, “no, a ti no te pasa el tiempo”, “cuerpazo”, “no puedo creer parece un TBT”, “estás más hermosa cada día”, “cómo haces para verte idéntica”, fueron parte de los miles de comentarios que recibió la también actriz.

Y es que se puede ver a Anahí además posando con su entrenada figura, con su cabello largo y rubio, y muy al estilo de esa época donde le dio vida a Mía Colucci, pero no, es una imagen actual, de ella ya siendo madre, esposa, y con más edad, pese a que todo se ve como si el tiempo no hubiera pasado por ella.

¿Regreso en puerta?

Y aunque en cada publicación de la cantante Anahí siempre le dejan saber las ganas que tienen de verla de nuevo cantando, actuando o regresando a las pantallas, de la forma que ella quiera, y también ella ha dejado saber lo feliz que fue cuando estaba sobre un escenario, lo cierto es que hasta ahora ella no ha manifestado si regresaría o si por el contrario seguirá con sus proyectos y su vida.

Lo cierto es que muchos de sus seguidores la están esperando, y no solo ella, sino que también en su momento, Karol G le dejó saber que contaba con ella para el día que quiera regresar porque amaría que eso sucediera.

