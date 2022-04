Aida Victoria responde a las críticas que recibió luego de decir que era como Diomedes

Aida Victoria Merlano, la influencer colombiana que acostumbra a tener opiniones polémicas, subió unas historias, hace unos días, a su cuenta de Instagram en donde les contestaba a sus seguidores por qué era tan enamoradiza y coqueta.

Ella se comparó con el cantante Diomedes Díaz diciendo que los dos lo entregaban todo en el amor y que eran muy pasionales. Por supuesto, recibió comentarios de todo tipo y en un video que subió este lunes 18 de abril quiso responder a las críticas.

“Yo me enamoré y me iba a casar con quien que creía que era el amor de mi vida y, el día que dejé de ser feliz, me fui porque creo en la felicidad por encima de las promesas, no creo en el compromiso, pero creo en la lealtad. He mal amado, he lastimado, he sido inmadura, soy desapegada, creo que dejaré de ser coqueta seguramente el día que me muera, creo que mi ego a veces es tan grande, pero Dios lo aplaca; y creo en Dios, pero no en la religión; creo en la libertad; y, a diferencia de este comentario, creo que el amor es aceptarse sin hipocresías” dijo en su video la creadora de contenido.