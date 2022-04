Aida Victoria Merlano contó cuándo y con quién fue su primera vez.

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano decidió realizar una dinámica por medio de sus redes sociales para que sus seguidores la conocieran un poco más a través de anécdotas sobre diferentes experiencia de su vida personal.

La actividad consistía en que sus seguidores le preguntaran alguna experiencia vivida para que ella respondiera por medio de un storytime, y así fue. La primera de ellas fue sobre la primera vez que tuvo intimidad con un hombre.

La joven influencer comienza contextualizando a sus seguidores con la época en la que ocurrió, seguido de la persona con la que lo hizo, siendo esta el hermano de una de sus mejores amigas de la adolescencia, quien ya le había advertido que no debía fijarse en él.

“Con 17 años y fue con el hermano de una de mis mejores amigas. Ella nos decía: no se metan con mi hermano, la que se meta con él va a sufrir. Yo no quiero que se dañe una amistad… ¿Cuál es el hermano tuyo? ¿Ese de allá? Con ese me voy a meter”.

La sensual mujer confesó que a pesar que no le gustaba, sí le gustaba coquetear con él, ya que era una persona bastante interesante e inteligente, y lo más importante para ella: Guajiro.

“Se llamaba Jorge (…) él a mi no me gustaba, pero me gustaba coquetear con él. Este man era super interesante, muy inteligente y guajiro. Manes tesos y los guajiros… Un día en la casa me empezó a dar que lo besos por aquí, que los besos por allá y aquí fue”.