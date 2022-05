Aida Victoria confesó por qué terminó con Naldy meses atrás

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano y el cantante antioqueño de música urbana: Naldy, siguen siendo tendencia en los medios de entretenimiento nacional y las diversas redes sociales tras oficializar su noviazgo el pasado jueves, luego que el antioqueño se las ingeniara con creativa propuesta en vía pública, donde esta no se resistió y aceptó comenzar una nueva relación con él.

Recordemos que la mujer fue sorprendida con una valla publicitaria gigante en una vía principal, que contenía una foto suya, un código QR que conduce a sugerente video y desde luego, la tensionante pregunta "Aida, ¿quieres ser mi novia?".

Desde entonces, la pareja se ha mostrado muy activa y candente en sus redes personales, donde han dejado saber algunos detalles personales y otros bastante íntimos. Como ejemplo de ello está su más reciente dinámica de preguntas, donde le recordaron a los internautas cómo se habían conocido y aclararon que este "show" como muchos piensan, no hace parte de ningún video ni lanzamiento musical.

Aida Victoria y Naldy contaron por primera vez los motivos de su ruptura

Como si su primera ronda de confesiones fuera poca, aprovecharon nuevos interrogantes para revelar un tema del que mucho se ha especulado en los próximo meses en torno a su relación afectiva y es la curiosa manera en que terminaron, cuando parecían gozar de un intenso vínculo.

"Aida, por qué habían terminado" fue la pregunta hecha por una seguidora, a lo que esta se sinceró diciendo que "peleábamos mucho porque nos comunicábamos pero no nos entendíamos, y en una pelea Naldy dijo cosas que no debía. Un día nos sentamos a hablar con total sinceridad de nuestros sentimientos y entendimos que peleábamos tanto", escribió Aida.

Sus palabras no quedaron ahí y quiso darle la oportunidad a su ahora novio para que también diera su versión sobre los hechos, a lo que este reiteró que había dicho cosas que a Aida no le habían gustado en lo más mínimo por lo que decidió tomar distancia. Incluso, confesó que no quiso perdonarlo ni con las mil rosas que le envió al apartamento.

Su relato culminó con una nueva intervención donde Aida Victoria le recordó a Naldy lo inmaduro que había sido emocionalmente ("demasiado") y que esto llevo a que pelearan mucho. Sin embargo, cerró aclarando que el artista ha cambiado demasiado, por lo que seguramente fue una motivación más para darle el "sí" a su nuevo noviazgo.