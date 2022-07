Stranger Things: Noah Schnapp confirmó que a Will le gusta Mike

Hace un par de semanas se emitió la cuarta temporada de la serie de ciencia ficción ‘Stranger Things’, la cual se cataloga como una de las más populares en la historia de la plataforma Netflix. Esta se dividió en dos volúmenes, y gran parte del público la catalogó como : “la mejor hasta el momento”.

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha causado curiosidad es la orientación sexual de Will, personaje interpretado por el estadounidense Noah Schnapp. Esto, teniendo en cuenta que durante algunas de las escenas de la serie se aprecia que mientras el resto de los adolescentes se encuentran pensando en cosas más profundas, Will vive en un mundo más infantil e inocente.

Asimismo, otra de las teorías emitidas por los fanáticos es que al joven le gusta Mike, el personaje interpretado por Finn Wolfhard, quien es el interés amoroso de Eleven (Millie Bobby Brown).

Esto surge debido a que en repetidas ocasiones el joven Will trasmite su furia al ver que ninguno de sus amigos quiere jugar con él. Por otro lado, se deja ver molesto cuándo ve a Mike junto a su adorada Eleven.

Para despejar dudas, el mismo actor admitió en una entrevista que la teoría que muchos de los fanáticos venían desarrollando es totalmente cierta:

Quiero decir, está bastante claro en esta temporada que Will siente algo por Mike. Lo han estado sacando intencionalmente en las últimas temporadas , ratificó.

Además, otorgó más detalles de lo que sería la perfilación de su personaje:

Incluso en la primera temporada, insinuaron eso y poco a poco creció esa historia. Creo que para la cuarta temporada solo fui yo interpretando a este personaje que ama a su mejor amigo, pero lucha por saber si lo aceptarán o no, y se siente como un error y como si no perteneciera. Will siempre se ha sentido así.