La asombrosa transformación de Jamie Campbell en Vecna de Stranger Things

La gigante del streaming Netflix publicó hace pocas horas un corto video en el que se puede ver parte de la transformación de Jamie Campbell Bower en Vecna, el villano de la cuarta temporada de la serie del momento Stranger Things.

A través de su cuenta oficial de Instagram enfocada únicamente en contenido relacionado a la serie estadounidense, Netflix posteó un videoclip en el que aparece Bower junto a todo el equipo de maquillaje.

“No puedo hablar, me estoy convirtiendo en Vecna”, es la frase que acompaña el audiovisual que actualmente acumula casi 10 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

En el video se puede ver a Campbell sentado en una cómoda silla mientras dos profesionales del maquillaje realizan la transformación del actor en el personaje del momento. Allí se puede evidenciar el paso a paso de todo este impactante proceso para lograr la personificación de este tenebroso villano.

Lo primero que los maquilladores adecuan es la parte superior, que incluye hombros y cabeza, para posteriormente llevar a cabo la parte de la espalda. Para esto, el actor debe acostarse boca a bajo en una camilla mientras, entre tres maquilladores, incorporan lo que sería la piel de este terrorífico personaje.

Luego de esto, el actor debe ponerse de pie para poner la parte del pecho, abdomen, brazos y rostro. Una vez incorporadas estas partes, el equipo se dispone a poner la piel de las piernas y ultimar detalles para que Campbell pueda llevar a cabo su actuación con total éxito.

De esta manera, Netflix comprueba que el traje de Vecna era en realidad maquillaje al que el actor debía someterse constantemente para dar vida al personaje. Y no de un traje verde al que varios proyectos recurren para evitar este arduo trabajo.

Ambientada en la década de los 80, la serie de televisión estadounidense creada por los hermanos Duffer y transmitida en Netflix inicia con la misteriosa desaparición de Will Byers. Hecho que destapa los extraños sucesos que ocurren alrededor de Hawkins a raíz de una serie de experimentos que realiza el gobierno en esta zona.

La primera temporada inicia en noviembre de 1983, cuando Will Byers es secuestrado por una criatura del ‘Up Side Down’ al mismo tiempo que en Hawkins aparece Once luego de escapar del laboratorio. La segunda temporada se establece un año más tarde, y en esta, Once descubre que aún hay más niños como ella. La tercera temporada se establece en verano de 1985, con la llegada de una nueva amenaza que azota la tranquilidad de Hawkins.

Luego de confirmar una cuarta temporada en febrero de 2022, Netflix anunció que esta se había renovado para una quinta y última temporada.

