Por qué el nombre de las Kardashian empieza por ‘K’, y más curiosidades

En algún momento de nuestras vidas hemos escuchado al menos una noticia sobre las ‘Kardashian’, ya sea por sus emprendimientos, programas de televisión, matrimonios, divorcios o nacimientos de sus hijos, ¿Pero por qué esta familia de celebridades es tan famosa?

Sin duda alguna, el primer paso para que el clan de las Kardashian se convirtiera en el más mediático del momento fue cuando Robert Kardashian, expareja de la ahora conocida Kris Jenner, defendió en los tribunales al jugador de la NFL O. J. Simpson en el doble caso de homicidio.

Tiempo después, fue la propia Kim Kardashian quien cautivó aún más la atención de los medios de comunicación al conseguir trabajo como la asistente personal de la socialité Paris Hilton, pues en cada evento al que la celebridad asistía, Kim no podía faltar.

Sin embargo, este fue solo un paso más para lograr la fama que hoy en día tiene junto a su familia, pues en 2007 se filtró un video íntimo de la empresaria junto al cantante Ray J, y aunque este hecho habría afectado la integridad de la mujer, la familia Kardashian vio una oportunidad para aprovechar la atención de los medios y darse a conocerse aun más.

Luego de este hecho, las Kardashian lanzaron el primer reality que llevaría por nombre Keeping up with the Kardashians, a pesar de que, para ese momento un nuevo apellido estaría dentro de la familia, pues para ese entonces Kris Jenner ya había formalizado su relación con Caitlyn Jenner, antes Bruce Jenner, y tenido dos hijas: Kendall y Kylie Jenner.

El famoso programa sirvió de ventana para que los seguidores de la familia conocieran de cerca la vida de estas celebridades, por lo que después de tantos años, y a pesar de que el programa de televisión finalizó en el 2021, las Kardashian Jenner demostraron que no están listas para alejarse de la pantalla chica, pues este 2022 vuelven con un nuevo programa llamado The Kardashian por medio de la plataforma de streaming Hulu con el que prometen “una combinación de éxitos personales, drama familiar y negocios”.

Ahora que ya conoces un poco sobre el por qué esta familia es tan famosa en la actualidad, te contamos un par de datos curiosos que te podrían interesar como, por ejemplo, el verdadero apellido de las Kardashian y el por qué el nombre todos sus nombres comienza por la letra “K”.

Como muchos creerían el apellido Kardashian vendría directamente de la familia de Robert, expareja de Kris Jenner, y quien falleció en el año 2003 a causa de un cáncer de esófago. Sin embargo, según información recolectada por diferentes medios de comunicación, las raíces extranjeras de Robert se acabaron con sus abuelos armenios procedentes de la actual Turquía, Sam y Harom Kardaschoff, siendo este el apellido original de la familia.

Por otro lado, el hecho de que las hermanas Kardashian Jenner tenga nombres a partir de la misma inicial se debe a una tradición por parte de la familia de Kris Jenner.

Mary Jo Shannon, madre de Kris, fue quien inició esta tradición, pues fue ella quien le dio a sus hijas los nombres de Kristen y Karen. Por esto, las dos hermanas decidieron seguir con esta práctica.

Sin embargo, esta tradición solo aplica en las mujeres de la familia, pues el único hijo varón de Kris es Robert, en honor a su difunto padre.

