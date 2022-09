Padre logró que su hijo llenara álbum panini con bajo presupuesto

"¡El Bicho, papá!", exclama el pequeño al identificar la imagen de Cristiano Ronaldo, una de las estampas que más anhelaba para su álbum del Mundial. Solo que, a diferencia de las originales, este niño mexicano debe recortarla con tijeras y fijarla con pegamento.

El cuadernillo es el auténtico de la editorial Panini, pero a Daniel, su padre, no le alcanza el dinero para costear los sobres que contienen a los jugadores profesionales.

Reparador de consolas de video y vendedor de toda suerte de artículos en ferias callejeras, las prioridades de Daniel son la comida, los pasajes de autobús y los exámenes que requiere su hijo, de 11 años, por una discapacidad que ha retrasado su desarrollo cognitivo.

Por eso, cuando el pequeño le pidió el coleccionable, buscó la manera de no romperle la ilusión.

UN PADRE MUY CREATIVO

"Internet es tan mágico que encontré un álbum lleno, lo descargué, saqué copias a color. Se me prendió el foco. ¡No, hombre! Me abrazó, me besó, me decía papito chulo, te amo", comentó David Morales en entrevista.

Aunque aún no sabe leer, el pequeño, estudiante de primaria en una escuela pública, identifica el espacio de cada cromo por la grafía del nombre.

"Mi morrito (niño) no sabe distinguir si es copia o no. Él lo agradece, lo corta a su manera con sus tijeritas y las pega", añade alegre el padre, de 47 años.

A través de su cuenta de Twitter, el hombre compartió un par de fotografías en las que se ve al pequeño recortando feliz las figuritas de los jugadores para posteriormente pegarlas en su álbum.

“Mi timmy quería su albun panini.. Lo compre por 59 pesos.. conseguí las hojas de los equipos y les saque copias a color.. El no diferencia de lo original y lo que su padre le da con mucho cariño... El timmy es feliz recortando y pegando sus estampitas, soy feliz pandilleros”, fue el mensaje con el que el padre del pequeño acompañó la publicación que ya acumula más de tres mil ‘Me gusta’.

Daniel siente que está haciendo bien su "chamba" (trabajo) como papá, inculcándole al chico valores porque no quiere "licenciados ni doctores pedantes".

'Timmy', como lo llama cariñosamente la familia, espera que pronto llegue la figura de Lionel Messi, su otro ídolo. Tasando el dinero, su padre le manda a imprimir tres hojas diarias. "Mi chavito nunca ha tenido cosas de lujo. Con poquito, es feliz".

Con información de AFP