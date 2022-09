Niño dibujó su propio álbum del Mundial y recibe un conmovedor regalo

Faltan menos de dos meses para que se dé el pitazo que dará inicio al Mundial de Fútbol Catar 2022 y por supuestos una de las tradiciones que rodean esta fiesta futbolera es llenar el álbum con las figuras de los jugadores que participarán en el torneo de selecciones más importante del mundo.

Pero por supuesto, debido al costo y los recursos económicos, no todas las personas pueden comprar el álbum o las láminas de los jugadores, pero esto no fue impedimento para que un niño brasileño de tan solo ocho años, utilizara su imaginación para no quedarse por fuera de esta tradición.

El pequeño que dibujó su propio álbum del Mundial

Se trata del pequeño Joao Gabriel, que se ha salido en varios medios brasileros y del mundo al crear su propio álbum del mundial, así que con su creatividad se puso a dibujar cada uno de los jugadores que merecían estar en su álbum, el cual dibujó en un cuaderno, según reportó un internauta que pidió a las personas para ayudar al pequeño.

Dentro de las figuras que dibujó se encuentran algunos escudos y banderas y grandes estrellas del balompié como Lionel Messi, Neymar y hasta la leyenda brasileña Pelé.

“Joao, de 8 años, usó su creatividad y creó un álbum de Copa para él. ¡Solo un capricho! Iniciamos una hermosa cadena de bien para ayudar a la familia, que está pasando por dificultades y tú también puedes aportar!”, reveló un medio en su cuenta de Twitter.

La historia se viralizó y conmovió a los internautas provocando que muchas personas hicieran una colecta y otras se acercaran al lugar donde trabaja el papá del niño y le regalaron el álbum original y varios paquetes de láminas para que el pequeño Joao Gabriel pueda llenar su álbum.

“Joao Gabriel (8) vive en Goiânia y como no podía comprarse cromos del álbum del mundial, decidió dibujar cada figurita. Ya van 39. Su historia salió en Tv y hoy centenares de personas acudieron al mercado donde trabaja su papá para regarle cromos. La vida es de momentos…”, reportó un periodista brasilero que registró el momento en imágenes.

