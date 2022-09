¿Igualitas? Mujer ha gastado millonada para parecerse a Marilyn Monroe

Si hablamos de íconos y leyendas de Hollywood, tenemos que mencionar a Norma Jeane Mortenson, más conocida como Marilyn Monroe, una actriz, modelo y cantante estadounidense que se destacó por ser una de las mujeres más influyentes del entretenimiento durante los años 50´s y 60´s, llegando a ser catalogada como una de las mujeres que cambió la percepción de la sexualidad en esa época.

Sin embargo, esta hermosa mujer murió de forma prematura a sus 36 años cuando su carrera artística estaba en lo más alto, aunque hay muchas versiones y teorías entorno a su fallecimiento, según la versión oficial de lo sucedido, al parecer se trató de una sobredosis de barbitúricos.

Aunque esta mujer es recordada por millones de personas alrededor del mundo, al parecer, hay una mujer estadounidense que ha llevado su fanatismo a otro nivel, pues desde sus 18 años se ha sometido a múltiples procedimientos estéticos para parecerse a su máxima ídola y referente.

¡Contra todo pronóstico! Aida Victoria reveló que no será privada de la libertad

¡Contra todo pronóstico! Aida Victoria reveló que no será privada de la libertad

¡Contra todo pronóstico! Aida Victoria reveló que no será privada de la libertad

¡Contra todo pronóstico! Aida Victoria reveló que no será privada de la libertad

¡Contra todo pronóstico! Aida Victoria reveló que no será privada de la libertad

¡Contra todo pronóstico! Aida Victoria reveló que no será privada de la libertad

¡Contra todo pronóstico! Aida Victoria reveló que no será privada de la libertad

¡Contra todo pronóstico! Aida Victoria reveló que no será privada de la libertad

Una mujer de nombre Serena Smith, oriunda de California, Estados Unidos ha logrado acaparar la mirada de múltiples medios de comunicación e internautas con su caso de vida y su nivel de fanatismo.

Esta joven empezó desde sus 18 años con su deseo de parecerse a la recordada actriz, sometiéndose a procedimientos estéticos como rinoplastia, implantes mamarios, relleno de labios y aplicación de Botox en diferentes partes de su rostro, especialmente en sus pómulos y mentón.

Hacerme cirugías me hace sentirme más empoderada y segura de mí misma, además que me fascina la idea de poder a través de diferentes procedimientos ser quien queramos. Declaró la joven al diario americano New York Post.