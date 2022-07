Sospechoso de atacar al paseador de perros de Lady Gaga es nuevamente buscado

Las autoridades estadounidenses buscaban el miércoles al sospechoso de dispararle al paseador de perros de la diva pop Lady Gaga en 2021, meses después de haberlo liberado accidentalmente de su custodia.

James Howard Jackson, de 19 años, está acusado de dispararle a Ryan Fischer con una pistola cerca de la avenida Sunset Boulevard de Los Ángeles durante un intento de secuestro de los valiosos bulldogs franceses de la estrella musical.

Jackson fue liberado en abril debido a un "error administrativo", admitió el Servicio de Alguaciles Federales, describiéndolo como un individuo armado y peligroso.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 5.000 dólares por información que permita encontrar a Jackson, uno de los tres acusados de intento de asesinato y robo por el ataque en cuestión.

¿CÓMO FUE EL SECUESTRO DE LAS MASCOTAS DE GAGA?

Dos de los sospechosos se bajaron de un vehículo y le exigieron a Fischer que les entregara las mascotas a punta de pistola. El joven recibió un disparo en un forcejeo y luego los hombres huyeron con dos de los perros, Koji y Gustav.

La tercera mascota, Miss Asia, se escapó durante el incidente antes de regresar con Fischer, que estaba gravemente herido.

La policía señaló que no cree que los sospechosos atacaran al paseador para llevarse los perros por su famosa dueña, sino porque son una raza codiciada que puede venderse por miles de dólares. De hecho, fue una mujer, no vinculada con los delincuentes, quien entregó las mascotas, pero no se confirmó si le fue entregado el dinero ofrecido por la artista.

En días previos, el portal de entretenimiento TMZ, hizo público el video de las cámaras de seguridad, en el que se ve la violencia con la que los perros fueron robados.

Y es que como muchos saben Lady Gaga no duda en recordarle a sus seguidores el amor por sus Bulldog Franceses, pues quienes la siguen en redes saben que la hermosa mujer suele compartir diversas fotografías de los caninos, quienes llevan una vida de lujos y muchísimo amor.

Recordemos que, en aquella ocasión, Gaga se encontraba en Roma para el rodaje de "Gucci", de Ridley Scott, en la que interpreta a la exesposa del ícono de la moda italiana, que fue condenada por orquestar su asesinato.

Ahora solo queda esperar a que las autoridades continúen tras las pistas del joven para que este pague por el delito que habría cometido en aquella ocasión y que dejó gravemente herido a una inocente persona.

