La Liendra se vistió de monja para que sus fans se confesaran

El reconocido creador de contenido, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, aprovechó el Viernes Santo para crear una particular y polémica dinámica en Instagram para sus más de 6,1 millones de seguidores, donde les abrió un espacio para que se confesaran de todos sus “pecados”.

La Liendra siempre se ha destacado por su contenido humor y de bromas pesadas, un tipo de humor que en ocasiones es considerado y criticado por ser “pasado de tono” para algunos internautas, asimismo, es algo que sus fans y cientos de personas adoran de él.

No te pierdas: La Liendra corrió en hilos rojos por las calles de Medellín

El influenciador inició la dinámica de forma controversial, pues estaba vestido con un velo de monja.

Cuéntenme sus pecados y yo no voy a mostrar su nombre, y yo le digo si lo perdono o no.

Sus seguidores decidieron unirse a la dinámica y enviar picantes confesiones para interactuar y divertirse con el el influenciador. Las primeras confesiones se enfocaron en “pecados” hechos durante la Semana Santa.

Algunos expusieron que habían estado íntimamente con sus parejas o que habían comido carne en estos días santos, actos que son considerados como pecado por las personas que creen y celebran la Semana Santa. Muchos de sus fanáticos se enfocaron en temas sexuales, de pareja y de religión, algo que La Liendra aprovechó para comentar y dar su punto de vista.

Uno de sus seguidores le confesó haber vuelto con su expareja, a lo que el influenciador le respondió un jocoso refrán.

Nea, esta no se la perdono, volver con la ex es como ponerse la ropa del día anterior, le va a quedar bien, pero no es lo mismo.