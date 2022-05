“Ya estoy viejo”: James Hetfield de Metallica llora en concierto

Durante un concierto en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais en Brasil, el vocalista de la icónica banda de rock, Metallica, rompió en llanto y confesó lo dura que ha sido la llegada de los años.

Esta banda de rock, caracterizada por su amplia carrera musical y los miles de fans que tienen en todo el mundo, está llevando a cabo una gira por América Latina y, en su llegada a Brasil, sucedió algo que conmovió a los asistentes a su concierto.

El vocalista James Hetfield confesó sentirse muy inseguro al salir al escenario, pues se siente muy viejo.

Sin embargo, también explicó que habló de este problema con sus compañeros de banda y ellos le dieron el apoyo necesario para salir y dar lo mejor de su talento.

“Me abrazaron y me dijeron: ‘Si te sientes mal en el escenario, te apoyamos’ […] Ahora, viéndolos a todos ustedes allí afuera, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes” explicó el reconocido cantante refiriéndose no sólo al apoyo de sus colegas, sino también el de sus fans.

En medio de las lágrimas, sus amigos, compañeros y casi que hermanos, Kirk Hammett, Rob Trujillo y Lars Ulrich se acercaron a abrazarlo y a confirmarle que lo van a apoyar en todas y cada una de sus crisis.

Recordemos que James es uno de los cantantes más importantes del género en todo el mundo, pues su carrera es bastante amplia y Metallica se ha convertido en una de las bandas más representativas para los rockeros del mundo.

Es por esto por lo que resulta muy difícil imaginar no sólo a la banda sin Hetfiel, sino al género como tal sin su preciada voz.

En Twitter han sido bastantes los internautas quienes han compartido el conmovedor video y su opinión respecto a las crisis de edad y el fin de las bandas musicales.

“Dijo sentirse inseguro y viejo. He tenido esa sensación los últimos dos años, de sentirme solo también. Pero escuchar a esta leyenda decir esas palabras me motivan a seguir. Porque no estamos solos, los nos sentimos así, no somos los únicos. Los que nos rodean nos aguantan”.