J Balvin sorprende al hacer parte de la banda sonora de Call of Duty: Modern Warfare ll

El cantante colombiano del género urbana J Balvin llega a uno de los videojuegos más populares entre la comunidad gamer a nivel mundial para ambientarlo musicalmente junto a la emblemática banda de rock Metallica.

El famoso video juego presentó el trailer de la que será su nueva y esperada entrega titulada Call Of Duty: Modern Warfare II, que saldrá a la venta el próximo 28 de octubre del 2022 y que hace parte de una secuela del videojuego lanzado en 2019 que pertenece a la línea ‘Modern Warfare’.

La gran sorpresa del videojuego viene acompañada de música, pues en el tráiler escuchamos al colombiano J Balvin junto a la icónica banda de rock Metallica, interpretando el remake de la canción Wherever I May Roam, que hace parte del álbum tributo The Metallica Blacklist, para el que la banda convocó a varios artistas de múltiples géneros a realizar remakes de algunas de las más importantes canciones de su carrera discográfica. El colombiano J Balvin fue uno de ellos, impregnando este tributo con su estilo urbano.

A raíz de esta participación, han surgido diversas teorías por parte de los internautas quienes especulan que la participación de Balvin en el tema principal del videojuego se deba a que este podría tener como locación alguna parte de Latinoamérica, seguramente México, y que por esta razón han decidido poner los versos en español de Balvin al igual que introducir un nuevo personaje latino llamado Alejandro Vargas.

UNA POSIBLE LOCACIÓN LATINOAMÉRICANA DENTRO DEL VIDEOJUEGO

Según se puede observar en el trailer oficial, se enfoca no solo en Vargas sino también en el capitán Price, Ghost, Gaz, Soap quienes integrarán la Task Force 141.

Esta es una de las sagas más populares de videojuegos, con más de 400 millones de copias vendidas. La nueva edición ya puede ser reservada para asegurar el nuevo videojuego de Call of Duty y tener acceso anticipado a la versión beta. El videjuego estará disponible para las plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

“En la Campaña de #MWII, juega con caras conocidas y nuevos personajes en una operación altamente clasificadar a través de todo el mundo. Experimenta asedios en altamar con combates submarinos, asaltos explosivos a 9k metros de altura y misiones de alto y bajo perfil (…) Es esa época del año. Y esto es solo el principio. Tenemos mucho más por delante”.

