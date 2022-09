Las tiernas reacciones de las niñas al nuevo tráiler de La Sirenita

Desde que se lanzaron las primeras imágenes del nuevo Live Action de la clásica película de Disney ‘La Sirenita’ y se reveló que la actriz que interpretaría al icónico personaje Ariel sería Halle Bailey las redes se llenaron de comentarios negativos argumentando que no era necesario una inclusión forzada.

“No me gusta que la actriz de la sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original”, fue uno de los comentarios tantos comentarios que surgieron en redes sociales en aquella ocasión.