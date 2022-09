Diseñadora estaría acusando a Yailin de “mala paga”

En redes sociales Yailin, la más viral, se ha convertido en tendencia en las últimas semanas y no ha sido por nada bueno. Y es que la cantante y hasta ahora, novia del cantante urbano Anuel AA ha sorprendido con sus publicaciones, pero también con los comentarios que llegan de ella.

Y es que hace pocos días, en medios de comunicación de los Estados Unidos, apareció una diseñadora de nombre Leidy Ortiz, quien según las redes y su cantidad se seguidores, es bien reconocida, y grabó varios videos donde contó que Yailin le debía un dinero, y no era cualquier suma de dinero.

Pero antes, en la cuenta de la cantante Yailin, dejó un comentario detonante. La diseñadora y experta en imagen comentó una publicación de Yailin donde expresaba su molestia por no haber recibido el dinero de las prendas que le vendió.

“Cuando me vas a pagar el vestido que alquilaste y nunca entregaste?, y la ropa que te hice para el video que tampoco me has pagado, o por aquí también me vas a tratar mal y me vas a bloquear?”, escribió la mujer en una publicación de Yailin de su cuenta de Instagram.

En los videos se puede ver cómo la diseñadora Leidy Ortiz explica que mucho antes, por mucho tiempo, ella estuvo esperando el pago de su trabajo y este nunca fue recibido, por lo que decidió actuar y alzar su voz.

“No estoy cobrando 20 mil dólares, ni un millón de dólares, estoy cobrando lo que yo le hice a Yailin, y los cobré muy decente, de buena persona, por mucho tiempo”, expresó la experta en moda quien además agregó que, en su momento, ella le envió a Yailin mensajes privados diciéndole, “esto es lo último que te voy a dar, estás de acuerdo con el precio”, y ella le respondió, “sí mándamelo porque el vuelo me va a dejar”.

Pero en esos mismos videos que se viralizaron en redes, la joven también destacó que tiempo después le quisieron entregar el dinero, 3.100 dólares, pero a juicio de ella, son 1.400 dólares menos que lo acordado en la factura que ella envió, que sería la suma del vestido que tenía un valor de 3 mil dólares, un aufit que tiene el valor de 800, más otro que según Leidy serían usados para uno video de la cantante, por un valor de 750, más dos maletas donde fueron enviados todas las piezas que Yailin pidió en ese momento”.

La otra cara de la moneda

Pero anta situación en la que no se le dio el dinero completo, la joven decidió no recibir ni esa parte ni ningún otro monto que no fuera el que ella había acordado. Leidy Ortiz destacó que no iba a recibir el dinero porque no es lo justo para ella, y también acotó que no va a insistir cobrando un dinero que jamás llegará, y aunque expresó que quizás sus formas de cobrar el dinero no fueron las mejores, lo hizo porque había pasado tanto tiempo y solo recibió cosas negativas de parte de la artista, por eso decidió sacar a la luz lo que estaba sucediendo.

Hasta ahora Yailin, la más viral, no ha dado respuestas sobre esta situación, y es que vale la pena destacar que se rumora que ella y Anuel AA ya no estarían juntos, por lo que quizás ella esté en otra situación de su vida. Lo cierto es que se conoce esta situación y no hay versión por parte de la cantante.

