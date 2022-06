Christopher Lloyd cancela su asistencia a la Comic Con Colombia

Luego de que los organizadores de la Comic Con anunciaran semanas atrás con bombos y platillos la asistencia al evento del icónico actor estadounidense Christopher Lloyd, reconocido por su papel del Dr. Emmett "Doc" Brown en la trilogía de "Volver al futuro" y el Tío Lucas en “Los locos Addams”, Planet Comics y Corferias anunciaron que este finalmente no asistirá.

Por medio de un comunicado publicado a través de sus redes sociales, los organizadores del evento anunciaron la lamentable noticia que sin duda alguna terminó desilusionando a los asistentes al evento.

“Lamentamos comunicar que Christopher Lloyd acaba de cancelar su participación en Cómic Con Colombia 2022 en Bogotá, aduciendo ‘motivos personales’ ajenos a la organización del evento”, fue el mensaje publicado por parte de Corferias y Comic Con Colombia en una publicación en conjunto en la red social Instagram.

Además del triste anuncio, los organizadores manifestaron que quienes habían hecho la compra del Meet&Greet podrán tramitar el reembolso de su dinero siguiendo los pasos que encontrarán directamente en la página oficial de la Comic Con.

Por medio de un corto video, el mismísimo Christopher Lloyd pidió disculpas a los cientos de fanáticos que esperaban verlo por medio de un video grabado desde lo que parece ser una habitación. Allí manifiesta que, aunque no podrá asistir, su espíritu los estará acompañando.

“Hola, Christopher Lloyd aquí. Desafortunadamente, por circunstancias que se me salen a mí y a Comic Con Colombia de las manos no podré viajar esta vez. Por favor, sepan que los organizadores han hecho todo lo posible para tratar de hacer que esto suceda justo hasta el último minuto. Sin embargo, siento mucho que no podré hacerlo en esta ocasión. Espero mucho poder visitar su hermoso país, de verdad quiero hacerlo en el futuro. Por favor disfruten del evento y sepan que mi espíritu los acompaña”, expresó el actor.