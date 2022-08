Yera, el cantante que superó su tímidez y ahora la está rompiendo

Miguel Ángel Ospino Herrera, más conocido como Yera, en entrevista exclusiva para SuperLike nos cuenta detalles en exclusiva de su carrera musical, de su nuevo lanzamiento "Mamacita" junto a Lalo Ebratt y Carlos Vives.

Yera, empezó su carrera desde muy joven como productor musical, llegando a producir a sus 14 años la recordada canción "Amigos especiales" de la agrupación samaria Blindaje 10. Desde ahí su carrera fue en subida y logró trabajar con grandes artistas como Juanes, Maluma, Mau y Ricky, Morat, Juan Magán, entre otros.

Tras dar ese salto de la producción a cantante, el artista ha sacado varios sencillos musicales bastante recordados, en especial el que él asegura impulsó su carrera como artista a los más alto, "Borracha".

Mamacita es un homenaje a la mujer, una canción pandémica, romántica, en la cual le rendimos un homenaje a todas las mamacitas, a nuestras mujeres, esposas, novias, amigas y muy importante, es también un homenaje a nuestra madre tierra que tiene que ser respetada y cuidada.

El artista no duda en expresar que su colega, el reconocido cantante samario, siempre ha sido un referente en la música para él, pues de ahí nace la idea de intentar darle ese toque de sabor y vallenato a su canción con uno de los más grandes exponentes de la música en Colombia.

Yera, cuenta que, no conocían a Carlos, sin embargo, buscaron la manera de poder llegar a él y presentarle junto a Lalo su canción, algo que, lo sorprendió a él y a su esposa.

Aunque no lo conocíamos, buscamos la manera de acercarnos a él, a través de unos eventos que él realizó en Santa Marta, en donde él invita a los artistas samarios a compartir con él en tarima. En ese momento tuvimos la oportunidad de hablar con él y presentarle nuestra canción, a él le encantó y conectamos de una.

Yera, cuenta que siempre sintió esa pasión por la música y los sonidos, sin embargo, solo podía sacar a flote esa pasión a través de sorprendentes producciones musicales para otros artistas, no obstante, sus amigos de Trápical Minds, fueron los que lo ayudaron a superar su timidez y a que dejara salir a flote ese talento por cantar.

Ese paso en mi vida se da gracias a mis amigos de Trápical Minds, quienes me animaron y me apoyaron, porque yo era muy tímido y penoso, pero el talento siempre estuvo y ellos lo vieron y me dieron el empujón, por eso, siempre se los agradeceré.