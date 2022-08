The Killers y Hot Chip anuncian concierto en Bogotá

Una gran noticia ha llegado para los colombianos amantes del rock alternativo y el dance punk. Vuelve a Colombia la banda estadounidense The Killers conformada por el vocalista y bajista Brandon Flowers, el guitarrista Dave Keuning y el baterista Ronnie Vannucci Jr.

Una banda que ha sorprendido a los amantes del rock alternativo desde el 2001 con siete álbumes: Hot Fuss (2004), Sam's Town (2006), Day & Age (2008), Battle Born (2012), Wonderful Wonderful (2017), Imploding the Mirage (2020) y Pressure Machine (2021). La banda estadounidense vuelve a Colombia por tercera vez, desde su última visita en 2012 en el Festival Estéro Picnic.

¿Cuándo viene The Killers a Colombia?

El próximo 8 de noviembre de 2022 la agrupación estadounidense llegará a la capital colombiana, a un sorprendente concierte en el nuevo Coliseo Live. Esta vez, en el marco de su nuevo disco titulado "Pressure Machine" y con sencillos como “Runaway Horses” y “Boy” vendrán para celebrar una carrera increíble cargada de éxitos que han marcado el sonido del indie rock de estas dos décadas.

La banda de Las Vegas promete en su regreso sorprender a sus fanáticos con un show completo y acompañado por unos cómplices generacionales en el encuentro definitivo entre el pop y el indie.

Hot Chip será la banda invitada al conicerto de The Killers

Una de las grandes sorpresas en esta noche de música y emociones, será la presentación de la banda británica Hot Chip, una banda que inició en el año 2000 cuando Alexis Taylor y Joe Goddard se conocieron en su escuela en Putney, Inglaterra. Desde ese encuentro y desde su junte como agrupación han sacado ocho discos, en donde canciones como The Warning, Made in The Dark, One Life Stand y In Our Heads se han quedado en el corazón de sus fanáticos.

¿Cuánto valen las boletas para el concierto de The Killers en Bogotá?

El 8 de noviembre el Coliseo Live será el epicentro musical de Colombia cuando reciba a The Killers y Hot Chip en una noche inimitable y que quedará grabada, por siempre, en los corazones de los asistentes y amantes de estos dos géneros musicales.

Las boletas para este concierto oscilan entre los 187.000 pesos y los 459.000 pesos, y saldrán a preventa desde el miércoles 24 al viernes 26 de agosto para personas pertenecientes a un grupo financiero en especial y la venta para el público en general saldrá a la venta desde el mismo 26 de agosto.

