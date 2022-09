“Te felicito”, ¿una dedicatoria para Piqué?, esto dijo Shakira sobre la canción

En la reciente entrevista que dio la colombiana Shakira a una reconocida revista mundial de moda y belleza, la artista dio varias declaraciones que le están dando la vuelta al mundo sobre su proceso de separación con el futbolista Gerard Piqué y cómo esto ha afectado a sus hijos, Milan y Sasha.

La barranquillera además habló con Elle sobre la importancia de la música en su vida y cómo ésta le ha servido como “terapia” para sanar su corazón y expresar sus sentimientos. Shakira confesó que en los días en los sentía que no tenía fuerza, decidía escribir canciones y le servía para salir “fortalecida”.

“Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad… creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato… me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen”, fueron algunas de las palabras que usó Shakira para resaltar cómo le ha ayudado la música en estos momentos, en esta etapa que dijo que podría ser la “más oscura de su vida”.