Sebastián Yatra y Lasso anuncian colaboración para “Ojos Marrones Remix”

El cantante venezolano Andrés Vicente Lazo, más conocido en la industria musical como Lasso, lanzó hace pocas semanas su gran éxito “Ojos Marrones” que rápidamente se volvió popular en la plataforma de video TikTok luego de que varios usuarios realizaran un ‘Trend’ en el que utilizaban la canción para enseñar a su actual pareja y compararla con su relación anterior, pues precisamente es esta situación la que trata el sencillo.

Por esta razón y al ver la gran acogida que había tenido esta nueva entrega, Lasso decidió realizar una especie de dinámica para encontrar al artista que lo acompañaría a cantar una nueva versión a la que llamaría “Ojos Marrones Remix”.

Esta dinámica consistía en que los usuarios interesados debían componer un nuevo verso para la canción que se incorporaría en esta versión extendida. Sin embargo, y a pesar de recibir muy buenas propuestas por parte de grandes y pequeños artistas, fue una en particular la que llamó su atención, pues fue el mismísimo Sebastián Yatra quien participó de la actividad para enseñarle un nuevo verso.

Como muchos saben, la parte que se volvió popular en redes fue el coro de la canción que dice: “Ella sí se lleva bien con mis amigos nunca discutimos, es lo que siempre he querido, pero cuando la miro a los ojos, veo que no son tus ojos marrones”.

Ante esto, Yatra agregó: “El sol brilla en la carretera y en el retrovisor imágenes de ti dicen que se supera un amor con otro amor, pero no puedo ver de color el mar, me la paso mirando el cielo, pero pasa igual. Ella tiene dos diamantes para mirar, pero sus ojos azules no son tus ojos marrones”.