Sebastián Yatra presenta el video de su nueva canción ‘Si me la haces’

El cantante colombiano, Sebastián Yatra, quien representó a Colombia de la mejor forma en una gran presentación en los premios Oscar, presentó el video de su nueva canción del género urbano llamada ‘Si me la haces’.

Fue en su cuenta de Instagram con casi 30 millones de seguidores que el artista invitó a los internautas a ver el video de su nueva creación y lo hizo escribiendo algunas frases de la canción y etiquetando a los colegas que estuvieron con él en esta colaboración.

“Estoy pa’ ti pero amor no me amenaces. OuT NoW video oficial de #SiMeLaHaces x @lennytavarez x @mariahangeliq en mi canal de youtube ¿Quiénes aquí la han devuelto para hacer las paces?? los leooo” escribió el artista en la descripción de la pieza publicada que es sólo una parte del video musical.