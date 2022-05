Ryan Castro volvió a romperla con su más reciente sencillo

“El cantante del Guetto”, más conocido en la industria musical como Ryan Castro, acaba de lanzar su más reciente sencillo “Q’ Hubo Bebé”, una canción en la que sigue demostrando que es uno de los artistas más versátiles de la industria de la música en Colombia.

Con un sonido fresco, Ryan se convirtió en la gran revelación del género urbano del continente. En esta ocasión invitó a protagonizar el video a la bella modelo paisa Sara Uribe, quien constantemente es tendencia nacional y digital, por su innegable belleza y la sensualidad que derrocha en casi que todos sus contenidos digitales, mismos, que también estuvieron presentes en la producción musical del paisa.

Allí se cuenta la historia de un hombre que no logra olvidar a una mujer del pasado, historia con la que millones de fanáticos del músico, la modelo y el género ya comienzan a sentirse identificados para bailar y cantar a todo pulmón en las discotecas.

Como se puede evidenciar en el clip, Sara demostró su carisma, belleza y sensualidad en cada una de las escenas rodadas, donde comenzó mostrándose en pintas muy casuales en un parque de diversiones, pero que de apoco fue evolucionando a pintas más empoderadas, elegantes y cargadas de erotismo.

Ha sido tal la acogida de su lanzamiento en la principal plataforma musical YouTube, que en cuestión de horas superó las 154 mil reproducciones y acumuló miles de comentarios, que en su mayoría elogiaron el talento del antioqueño y el impacto de la canción.

"Presente y futuro de Colombia en el género urbano", "No te cansas de solo sacar palazos? No te cansas de sacar himnos? No te cansas de ponernos a perrear? Estás a otro nivel Ryan.", "Ryan Castro no falla", "Ryan Castro demostró que los sueños si se cumplen con esfuerzo y dedicación y que siempre con humildad lograrás ser el mejor", "La música en Colombia está en buenas manos con Ryan Castro" y "unoi de los artistas más prometedores de la nueva era", fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que además de este gran lanzamiento, Ryan acaba de cantar por primera vez en Australia, país donde pese a la barrera del idioma logró llenar varios escenarios. Por otro lado estará en la séptima edición de los Premios Heat, que se realizarán este 2 de junio en República Dominicana, allí se subirá al escenario a cantar uno de sus grandes éxitos. Por si fuera poco, cuenta con dos nominaciones.

Nuevos proyectos de Ryan Castro

“El cantante del Guetto” ya tiene lista su gira por Estados Unidos, Canadá y México. Las presentaciones comenzarán el 9 de junio en Miami y también estará presente en ciudades como West Palm Beach, Los Ángeles, San Diego, Chicago, Toronto, Montreal, Boston, Las Vegas, Denver, Monterrey entre muchas otras. Esta gira finaliza el 2 de octubre en la Ciudad del Sol.

Ryan actualmente tiene casi 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que en Youtube las cifras son impresionante; tiene sencillos con más de 200 millones de reproducciones y es uno de los artistas latinos más escuchados en las radios urbanas del continente.

