Ricardo Montaner regresa a los escenarios con su tour 2022

El reconocido cantante Ricardo Montaner se prepara para su regreso a los escenarios en Colombia con su tour 2022. El artista se presentará el 29 de abril en Plaza Mayor de Medellín y el 30 de abril en el Movistar Arena de Bogotá.

Cientos de colombianos tendrán el placer de cantar a grito herido los clásicos que marcaron la carrera musical de este artista venezolano que ha conquistado los corazones de miles de personas a nivel mundial con temas como: 'Te va a extrañar', 'Tan enamorados', 'Bésame', 'Te adoraré', 'Castillo azul', 'Convénceme', entre otras.

Actualmente, Ricardo se encuentra promocionando su más reciente sencillo 'El día que me quieras', el cual fue estrenado el pasado 1 de abril y hace parte de su próximo álbum llamado 'Tango'.

Como dato curioso, podemos contar que el videoclip de esta canción fue filmado por su esposa Marlene Montaner con quien tiene 3 hijos, Mau, Ricky y Evaluna que hace poco dio a luz a una hermosa niña llamada Índigo, fruto de su relación con el cantante colombiano Camilo Echeverry.

Además, este álbum contó con el trabajo de Lautaro Espósito, con producción de Diego Tuccien y la localización fue en el icónico 'Café de los Angelitos', lugar que desde finales del año 1800 forma parte de la historia del tango.

“El Día Que Me Quieras” es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad”.