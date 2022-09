Residente respondió y en tiradera acusa a Cosculluela de fingir su pobreza

Este jueves los fanáticos del género urbano se vieron sorprendidos luego de que una disputa que comenzó desde hace años, estallara en una tiradera que José Fernando Cosculluela Suárez, más conocido como Cosculluela, le dedicara a Residente, tras decidir atacar al exintegrante de Calle 13, dejando a un lado el respeto que ambos siente por su mentor musical, Elías De León creador del sello White Lion.

Una fotografía de Tokischa junto a Residente fue tomada como un reto por Cosculluela, luego de que el cantante rechazara el beso que la cantante se dio con Villano Antillano, y su respuesta quedó plasmada en una tiradera llamada “#RenéRenuncia” en la que Cosculluela lanza fuertes comentarios y acusaciones a René por, entre otras cosas sus posturas políticas y sociales.

Mira también: El motivo de la pelea entre Residente y Cosculluela

Y por supuesto la respuesta de Residente no se hizo esperar ya que antes de que se acabara el día Residente lanzó su tiradera en contra de Cosculluela y al igual que lo ha hecho en anteriores ocasiones contra otros artistas como J Balvin o Tempo, con sus letras terminó haciendo fuertes críticas.

Residente respondió a la tiradera de Cosculluea

En su canal oficial de Youtube, Residente estrenó su tiradera “Cosquillita”, una clara referencia al rapero puertorriqueño, con una letra en la que califica a Cosculluela de “maliante marginado criado en canchas de golf”, por supuestamente venir de una familia adinerada, tener una vida llena de privilegios y fingir que es un mafioso o que es del barrio para buscar credibilidad de las personas del barrio.

Dentro de la fuerte letra, Residente acusa a Cosculluela de “Bobolón” por tatuarse cabello en la cabeza, por no saber lo que es vivir en la pobreza y aprovecharse de ella, que todo lo de él no es ganado sino heredado, y que él decidió tirarle a Residente buscando encender su carrera, además afirmó que él no escribe sus letras sino que lo hacen veinte escritores fantasmas, lo calificó de faltar a la ética, que no sabe lo que es una gira y le recordó que él no se ha ganado ningún premio.

Además, Residente narró un momento en el que casi se pelea con Cosculluela pero no lo hizo por intervención de Elías De León y luego tuvo que pedirle perdón y él lo grabó, pero no quiso publicarlo en las redes para no acabar su carrera.

Mira el video de “Cosquillita” en la parte superior.

Te puede interesar: Niño dibujó su propio álbum del Mundial y recibe un conmovedor regalo