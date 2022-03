Residente genera polémica por posible canción con indirecta para J Balvin

Hace varios meses ya, el cantante de música urbana René, recordado por ser parte de la agrupación Calle 13, decidió salir a dejarle varios mensajes claros al contante paisa J Balvin.

No dejes de ver: J Balvin y Residente: ¿quién tiene más dinero?

Y aunque este no se quedó callado y le respondió, todo el mundo en redes sociales pensó que la pelea había quedado ahí, sobre todo porque René no siguió respondiendo a nada, y porque Balvin se mostró afectado con otros problemas de su familia, en especial la salud de su madre.

Pero vale la pena recordar, que es un momento, René fue muy contundente con sus palabras, y más de uno salió apoyarlo, mientras que otros apoyaron a Balvin y aseguraron que muchas de las cosas que decía no eran ciertas.

El punto del asunto ahora mismo es que el boricua ha decidido lanzar un nuevo tema y de este hizo un anuncio en sus redes sociales, pero no fue hasta ayer cuando decidió contar lo que estaba pasando con su tema.

En un video publicado en su cuenta de Instagram que de inmediato se republicó en cientos de portales, René aparece contando que cuando todo estaba listo para lanzar el tema un “influencer urbano”, como llamó a un cantante de este género, se enteró, según él, de que en el tema habría “tiradera” para él.

Te puede interesar: ¿Juanes confirma palabras de Residente? Ambos se reúnen y así lo registran

Por lo que esta persona de la que no da nombres ni más datos decidió mover cielo y tierra para que su tema no saliera, René cuenta que llamó a sus representantes, a los dueños de la disquera y mucho más para que el tema no saliera, incluso cuando, “la tiradera no es completamente para él”.

A esto, el cantante le sumó que no le importa ser el número uno en ningún lado, que lo tiene sin cuidado si lo publican en las plataformas musicales, y que el video era simplemente para contar lo sucedido y para preguntarle a su público si querían la canción, porque de ser así, esta saldría.

Al final, René le habla al cantante urbano al que le envía el mensaje en su tema, y le dice que siga subiendo “tus videitos pa’ que te cojan lástima, de esos que has venido subiendo”. Por estas últimas palabras muchos en redes sociales aseguran que el video es para J Balvin, por toda la situación que ambos han vivido.

Y aunque el cantante colombiano no se ha pronunciado, se espera que René sí lance el tema y se sepa a ciencia cierta quién está detrás de tus “tiraderas”.

Lee también: Residente arremete contra J Balvin por los Premios Grammy Latino