Tras tiradera a J Balvin, Residente estrena video de “This is Not America”

El cantante Residente lanzó su nuevo sencillo musical titulado “This is Not America (Esto no es América)” como respuesta al famoso “This Is America” de Childish Gambino, donde resalta que los problemas de América no solo son de Estados Unidos, que además es uno de los grandes causantes de las tragedias de Latinoamérica.

Te puede interesar: Residente respondió a críticas por tirarle a J Balvin en tiempos de guerra

La canción es una fuerte denuncia del colonialismo y el imperialismo de los Estados Unidos, la violencia y la corrupción que ha sufrido América Latina y el desconocimiento a sus culturas ancestrales.

En el videoclip recrea varios momentos históricos importantes de los problemas que ha tenido Latinoamérica, entre ellos las protestas sociales que ha habido en Colombia y las víctimas que estas han dejado.

“Los paramilitares, la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos gobiernos, todo lo que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles las invasiones, los emigrantes sin papeles, cinco presidentes en once días, disparo a quema ropa por parte de la policía, más de cien años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano.… esto sí es América”, reza una parte de la canción.

Dicho tema, con cuatro minutos de duración, ya suma más de dos millones de reproducciones en YouTube con solo pocas horas de haberse estrenado.

No dejes de leer: “Me entiendes”, J Balvin le habría respondido a Residente

Rubén Blades le respondió a J Balvin y Residente con esta canción

Residente posó con todos sus Grammys y lo llamaron “infantil”