Factor X: Piso 21 divierte con inesperado remix de metal que terminó en reguetón

La banda paisa Piso 21, la cual hace parte del jurado en la competencia Factor X del Canal RCN, divirtió a los casi cuatro millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram con un inesperado remix que empezó como metal y terminó en reguetón.

"Ojo al remix. Contrataciones al DM. Marilyn Manson ft. Alberto Stylee", escribió Piso 21 en la publicación que superó los 2.500 me gusta en menos de 24 horas.

Mientras toca la guitarra, El Profe empieza a cantar Sweet Dreams (Are Made of This) del estadounidense Marilyn Manson. Lorduy hace caras y se ríe antes de interpretar algunos versos del tema Vengo Acabando del puertorriqueño Alberto Stylee.

"Ajajaja qué duro. Bendiciones muchachos la buena", escribió Alberto Stylee en la publicación de Piso 21.

Por su parte, el paisa Pablo Mejía de Piso 21 escribió "jajaja qué remix tan serio".

Decenas de seguidores de la banda que participa en el jurado de Factor X aprovecharon la sección de los comentarios para reír y elogiarlos: "los mejores", "ustedes son unos personajes jajaja", "alto remix", "necesito ese cover completo" y "es que son siempre divertidos jaja" fueron algunos de los mensajes.

