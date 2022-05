Paola Jara recuerda el lanzamiento de su álbum 'En tus manos'

En su cuenta de Instagram con más de 5 millones 700 mil seguidores, la artista colombiana de música popular, Paola Jara, subió un video que fue bastante emocionante para sus fans, pues fue con el que lanzó su álbum ‘En tus manos’ hace tres años.

La artista colombiana, quien estaría próxima a casarse con Jessi Uribe, habla en el video acerca del camino que ha tenido que recorrer en su carrera musical y se muestra orgullosa por todo lo que ha logrado.

“El camino no ha sido fácil, nadie dijo que tenía que serlo. Pero hoy no quiero recordar los malos momentos, ni las caras amargas o las muchas puertas cerradas. Hoy he llegado aquí para compartir este momento con lo que me dieron un sí, con los que creyeron en mí, con mis amigos, con mi equipo y los muchos que me prestaron sus micrófonos para cantar o sus pantallas para que conocieran mi rostro” dice la artista en el video.