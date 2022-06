Nacho presentó su nuevo sencillo “Perro Mujeriego”

Siendo uno de los líderes de la música Urbano-Tropical, la trayectoria de Nacho habla por sí misma, es por esto que el artista lanzó el pasado jueves 9 de junio su más reciente sencillo "Perro Mujeriego", una oda a desechar la negatividad y aferrarse a su verdad.

Según comento el cantante, el propósito de este nuevo proyecto musical era reconectar nuevamente con su esencia como artista y volver a sus raíces.

"El propósito del proyecto era conectar con lo agradable que es hacer música y crear algo que suene a mí, a "mí" sonido, y no algo que caiga en la moda. El proceso de creación de esta canción, y de todas las que le seguirán, no sólo me reconectó con mi esencia, sino que me devolvió la pasión por el arte en general”, manifestó el artista venezolano.