María Becerra se une a Prince Royce en ‘Te espero’

Sin duda alguna, María Becerra, es una de las más grandes exponentes de la música urbana en Latinoamérica. Canciones como ‘Miénteme’, ‘¿Qué más pues?’, o su más reciente lanzamiento ‘Felices X siempre’, han catapultado a la artista a obtener mayor reconocimiento en la industria de la música.

Una de las noticias que emocionó a sus seguidores, es el anuncio de un remix al lado del cantante dominicano Prince Royce. El título de la canción es: ‘Te espero’, la cual se define como una combinación entre la balada pop y bachata.

El inicio del sencillo introduce una clara referencia al tema ‘I just died in your arms’ de la banda Cutting Crew, a través del ritmo de esta. El resto se musicaliza al ‘son’ de la bachata.

Asimismo, el misterio y la intriga son los componentes fundamentales del videoclip, el cual fue dirigido por Julián Levy. Este, fue rodado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Ya salió #TeEspero, ¡disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube! Vayan a chequearlo y nos dejan saber que les parece, escribió Becerra en su cuenta de Instagram.

Como dato adicional, ‘Te espero’ fue compuesta por dos cantautores colombianos: el sanandresano ‘Nelsen Music’, y el cartagenero Bobby Sierra.

Del primero, se puede decir que ha trabajado de la mano con artistas como Manuel Turizo, Abraham Mateo, Andy Rivera, Pipe Calderón, entre otros. En su contraparte, Sierra ha trabajado en conjunto con cantantes como Joey Montana.

El talento joven de ambos compositores que se juntó en este proyecto, promete generar impacto en la industria.

