Maluma cautiva con baile para anunciar lanzamiento

El cantante paisa de reggaetón sigue dejando flechadas a sus fans en redes sociales con las fotos y videos en las que muestra su excelente físico, pero también el gran Flow para bailar.

En esta oportunidad, Maluma se mostró sin camisa, en el sol y frente a una piscina para anunciar el lanzamiento de una canción junto al puertorriqueño Chencho Corleone.

En su cuenta de Instagram con más de 62 millones de seguidores, el Pretty Boy o Papi Juancho, como también se le conoce, subió un video no sólo escuchando una parte de esta nueva canción, sino que, además, la bailó.

El cantante, quien recientemente envió un consejo para los envidiosos, escribió en la descripción del post que, si sus seguidores le comentan 200 mil veces la publicación, él lanza la canción en todas las plataformas digitales.

El video fue publicado hace menos de 3 horas y ya cuenta con más de 1 millón 200 mil likes y 33 mil comentarios en los que los admiradores del reggaetonero le piden que lance la canción lo más pronto posible.

“Casi que no omeeeeeee”, “¡Soltar pues esa bomba!”, “Eso rompe la calle obligaoooo”, “¡Medallo en el mapa!”, “Q doble hijo de las 3mil Puttttt”, “Suéltelo pues”, “Suelta esoooo para darle replay”, “love you”, “La máquina”, “Queeeee Chencho Corleone y Maluma no me esperaba está colaboración”, “love you so much”, “AAAAAAAA NO PUEDO CREER”, “Ay gonooo” fueron algunos de los comentarios que recibió el artista paisa.