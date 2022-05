"La mejor noche de mi vida": Maluma sobre su concierto en Medellín

En su cuenta de Instagram con más de 62 millones de seguidores, el cantante reggaetonero Maluma recordó los momentos que más valoró de ‘Medallo en el mapa’, el concierto que marcó la historia de Medellín y del reggaetón colombiano.

En la publicación no sólo se puede ver un video y varias fotos de este gran show, sino que en la descripción se puede leer el sentimiento que le genera y la importancia que le da Maluma a este concierto.

“Aún no supero la mejor noche de mi vida, ojalá estas fotos mostrarán realmente lo que se vivió en la ciudad de Medellín. Siento que este concierto fue la graduación de 10 años de carrera, de lucha, sacrificio, constancia y sobre todo disciplina. Mi ciudad, mi tierra Medellín me recordó el 30 de abril por qué es la ciudad más “chimba” del planeta” escribió el artista colombiano.

Maluma no sólo agradeció a su público, sino también a los artistas que lo acompañaron y que dieron lo mejor de sí para que este show fuera inolvidables para los más de 52 mil asistentes.

El cantante paisa dijo que no sabe cómo se podrá superar una noche así y que no le cabe en el corazón el amor que tiene por sus fans.

“@abrilsinger el mundo está preparado para verte brillar y ser parte de este proceso me llena el corazón. A los niños de nuestra fundación @elartedelossuenos llenaron de color la noche. Gracias al equipo por creer en este loco soñador y ayudarme a materializar mis sueños @walterkolm @luavision @wkentertainment @royaltyworldinc @sonymusiclatin...!!!! Como superaremos esta noche??? Aun no sé, pero si de algo estoy seguro es que nunca olvidaremos lo qué pasó el 30 de abril en el estadio Atanasio Girardot. LOS AMO Y ME QUEDO CORTO. Medellín se escribe con M de Maluma. ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! Juan Luis” finalizó.