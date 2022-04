“Los honores se hacen en vida”: J Balvin a Karol G

La cantante urbana paisa, Karol G, ha demostrado ser toda una artista de talla internacional, pues se ha lucido como la mejor del género en un festival tan importante como lo es Coachella.

En su primera presentación en este gran escenario, se mostró como toda una fan de la música y las artistas latinas, pues les hizo un homenaje a Shakira, Selena Quintanilla, Celia Cruz, entre otros artistas de su tierra.

Para esta segunda presentación, la cantante decidió invitar a un gran amigo suyo y también paisa, J Balvin. Los dos interpretaron la canción ‘Mi gente’ y con atuendos que demostraron lo orgullosos que están de ser colombianos.

En su cuenta de Instagram con más de 52 millones de seguidores, Balvin decidió agradecerle a su amiga por la presentación y por lo que representa para la música de su país.

Con una publicación compuesta de una serie de fotos juntos, Balvin le dijo a Karol que la ama y emocionó a todos sus seguidores con las bellas palabras.

“Made in Medellin. ¡¡¡Los honores se hacen vida!!! Reina @karolg te amo. Latino Gang COACHELLA” escribió el artista en la descripción de su post.

Con más de 860 mil likes y 5 mil comentarios, los seguidores de Karol y su colega les agradecieron por el gran show que brindaron y por la admiración que se tienen entre los dos.

“@jbalvin tú has abierto las puertas a tantos artistas, de Colombia para el mundo. Me frustra ver como las personas se olvidan tan fácil de todo lo bueno. Por cierto, a mí me encantó poder ver tu show en FEP. ¡¡¡Muchos más éxitos!!!”