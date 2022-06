Los artistas del Festival Cordillera que muchos esperan

El orgullo latinoamericano y la sostenibilidad son los motores que mueven la unión llamada Festival Cordillera 2022, que tiene como resultado un nuevo escenario para la música en vivo, cada boleta comprada significará la plantación de una de las 19 especies características de la flora Colombiana en el Páramo de Las Cuchillas de la Cordillera de los Andes.

Para hacer un mundo más sostenible, es importante encontrar fuerzas que nos unan y no algunas que nos dividan, por eso recientemente se hizo la primera siembra en este mes de junio.

Es por eso que recorreremos a través de los sonidos las bandas que nos llevarán por un viaje lleno de éxitos que se cantarán a grito herido el 24 y 25 de septiembre en el Parque Simón Bolívar.

Es la banda emblemática del rock colombiano. Posee un enorme repertorio de clásicos a la vez que sigue vigente, experimentando, creando y adaptándose. Andrea Echeverri y Conector, han recorrido por 30 años la escena musical alternativa iberoamericana.

En 2021 presentaron su más reciente álbum “Tropiplop”, un grito en defensa del arte, de la mujer y del planeta, con el cual obtuvieron dos nominaciones al Latin Grammy 2021. Recientemente la banda presentó su sencillo “Síganme los Buenos”, al lado de Bomba Estéreo, canción que surge del episodio BIOS, dedicado a Aterciopelados y que fue producido por NATGEO.

El cantante mítico, metódico y profundo de origen puertorriqueño, nos llevará a un viaje mágico por sus melodías. Su nuevo álbum combina música ambiental con cantos místicos y atmosféricos instrumentales del alma considerada como la experiencia auditiva más inmersiva de su carrera hasta la fecha. El disco nace como una experiencia de audio con la iniciativa de ayudar a la gente a sanar y meditar.

Sound Healing 1:11 un álbum creado durante la pandemia para lograr frecuencias benéficas para el cuerpo con sonidos naturales de aves, ríos y mares resaltando el poder sanador de la naturaleza en el cuerpo. Fue grabado en el estudio de Draco en Puerto Rico con la mayoría de instrumentos y voces interpretados por él mismo y con majestuosos arreglos orquestales de la Filarmónica de Praga.

Realizar este disco me dio una sensación de intimidad que no había sentido antes. Me pareció importante crear una obra musical desnuda y orgánica, que le permita al escucha desconectar y relajarse. Me encanta el sentimiento de descubrimiento que emanan estos temas. El proceso me dio alegría, y aquí estoy