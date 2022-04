Acusan a Lele Pons y Kimberly Loaiza de plagio por su nueva canción

Hace dos días, la venezolana Lele Pons y la mexicana Kim Loaiza anunciaron en sus redes el lanzamiento de la canción ‘Piketona’ en donde las dos participan con sus voces y bailes.

Aunque en Youtube la canción ya tiene más de 4 millones de visualizaciones, en la mañana del viernes 8 de abril salió una artista española llamada Alade, quien en Instagram aparece como @aladesiempre, a explicar que la canción de las latinas es un plagio de una idea original suya.

“Mira, yo sé que siempre he recibido odio en las redes sociales, pero de que esto es plagio, esto es plagio. El coro suyo cuál es: piketona, piketona, piketona. La idea principal de esa canción, de su canción, es mi canción: pike-tona ¿Entiendes? No hay mucho que explicar. Lo que es injusto es que, porque ellas tengan millones de seguidores, esto se quede así” explicó la artista en su cuenta de Instagram con más de 510 mil seguidores.

Adicionalmente, Alade explicó que es un proyecto que ella ha estado creando desde hace varios meses y que por eso le parece tan injusto, ya que, aunque las canciones no son iguales, dice que sí le afecta que se hayan ‘robado’ el término y el simbolismo que carga detrás la palabra ‘piketona’.

“¿Qué pasa con los derechos de autor de los artistas que están empezando como en mi caso? Me parece surrealista lo que me ha pasado. Y me van a decir: ‘no es que sólo es el nombre igual, es que no tiene nada que ver una canción con la otra’. Es que sin la raíz de la idea de piketona, no nace esa canción”.