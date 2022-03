Factor X: Laura Barjum reacciona al anuncio de Daddy Yankee sobre su retiro

La presentadora del programa Factor X en el Canal RCN, Laura Barjum, reaccionó a través de su cuenta oficial en la red social TikTok al anuncio sobre el retiro del puertorriqueño Daddy Yankee de la música y también se refirió a otras noticias que sacudieron el mundo del entretenimiento en los últimos días.

Mira también → Factor X: Laura Barjum despierta risas con “la prueba de amor más grande”

"¿Cómo vamos a hacer? O sea, yo necesito más gasolina. ¿Cómo así que Daddy Yankee se retira de la música, se retira de los escenarios? Pero si ese hombre, o sea, ni siquiera le pasa el tiempo. Estarás de acuerdo conmigo, él parece que no envejece, él está igualito, él puede darnos mucho más", aseguró Laura Barjum en una especie de noticiero publicado en video.

Antes de que se anunciaran conciertos del puertorriqueño en nuestro país, la presentadora de Factor X advirtió que Daddy Yankee "va a hacer una última gira que donde no venga a Colombia de verdad que ahí sí no se lo perdono, me olvido de La Gasolina para siempre".

No te pierdas los capítulos dobles de Factor X todos los sábados y domingos a las 8 p.m. por el Canal RCN.

Descubre más → Factor X: Lorduy de Piso 21 enamora escuchando y cantando salsa

Te puede interesar → Factor X: Pablo de Piso 21 enternece con foto de su perro “pianista”

No dejes de ver → Factor X: Pablo y El Profe de Piso 21 divierten con reto de dibujar sin mirar