Las cinco principales ‘tiraeras’ del género urbano

Beefs airados, peleas, broncas, cantos envenenados y guerras líricas. El mundo del reggaetón y la música urbana, como cualquier selva de egos y cimas que conquistar, nunca ha escapado de las confrontaciones entre artistas y reggaetoneros, que a través de sus letras se han enfrentado a sangre y fuego.

Para no perderse: Los otros artistas que se convirtieron al cristianismo

A veces estas rivalidades no están relacionadas con cuestiones de trabajo, sino personales y, en ocasiones, han trascendido mucho más allá de la música. Es más, un ejemplo reciente que tenemos a parte del de Residente vs J Balvin, es la de Rauw Alejando y Jhay Cortez.

Sin embargo, a lo largo de la historia del reggaetón hemos tenido enfrentamientos muy conocidos. Por eso en esta ocasión traemos los otros cinco casos más sonados:

Don Omar vs Daddy Yankee

Los padres del reggaetón. Dicen que el origen está en DY y la época en la que empezó a boicotear conciertos de The King; otros rumores apuntan a la intermediación de DY en una ‘mala vibra’ entre DO y Wisin y Yandel, con las críticas y descalificaciones del primero.

Residente vs Tempo

Todo comienza durante la ‘Billoard’s Latin Music Week 2017’ en la que René critica las canciones latinas que estaban en la lista, esto molestó a Tempo y lo reflejó en si tiraera ‘Calle sin salida’; René no se quedó atrás y contesto en ‘Mil disculpas’.

Tempo volvió con ‘El bruto’. René no se quedó quieto y puso fin con ‘La Caátedra’, canción de 12 minutos que rompió record mundial de la canción rap más larga.

Cosculluela vs Anuel AA

Pasaron de ser amigos a enemigos, Coscu presentó a Anuel en su canción 23 y fue un apoyo para el boricua. Se dice que el conflicto comienza cuando la exmujer de Coscu publicó una imagen con Anuel declarándolo como el padrino de su hijo.

La pareja terminó y los artistas se lanzaban indirectas por Instagram. Anuel lanzó su tiradera ’Intocable’ donde insulta a la modelo La Taina y soltó frases homófobas, le causó hasta una cancelación de concierto. Anuel pidió perdón pero Coscu respondió con ‘CategorÍa COS’.

Daddy Yankee vs Nicky Jam

Este enfrentamiento fue producto del Nicky Jam con sobrepeso que no queremos recordar, ‘Vida escante’, se dice que fue una respuesta a ‘Santifica tus escapularios’ de Yankee, esta guerra tiene valor histórico por lo que representan l ’Los Cangris’.

El jefe nunca dio respuesta al tema de Nicky, que fue un desastre sobre la pista de Lean Back.

Arcangel vs Polaco

Esta pelea mítica tiene su origen en un enfrentamiento teatralizado y preparado por la manager de Arcángel. La idea era que ambos artistas se tiraran unas cuantas rimas para provocarse y buscarse roces en un concierto.

Pero estos dos acabaron revolcándose por el escenario entre puñetazos, patadas y sacadas de dientes, después de que Polaco le dijera a su contrincante que le apestaba la boca.

Te puede interesar: Madelene Wright, de futbolista a abrir OnlyFans

Sigue leyendo: Los cinco personajes de ‘Encanto’ que usan los terapeutas

No dejes leer: Ricardo Vélez declaró que dejó las matemáticas por la actuación