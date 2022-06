Estas fueron las canciones que Shakira le dedicó a Piqué

Hace unos días se volvió tendencia el tema de la separación entre Shakira y el defensa central Gerard Piqué, teniendo en cuenta el gran tiempo que llevaban juntos; exactamente, 12 años de relación.

Teniendo en cuenta el amor que se profesaban, Shakira utilizó sus dotes musicales para componerle unas cuantas estrofas al padre de sus dos hijos.

Este es sin duda el tema hecho a la medida de Gerard, puesto que durante el desarrollo del sencillo la barranquillera cuenta los sentimientos que profesa hacia él; asimismo, detalles inéditos sobre cómo se empezó a dar esta larga relación, según reveló ‘Shaki’ para el programa español ‘El Hormiguero’ hace algunos años.

A pesar que este sencillo se lanzó años antes de que conociera al español, durante una de sus presentaciones Shakira le cambió un fragmento a la popular canción, mientras Piqué se encontraba en el público:

Por la letra, se darían indicios a que ‘Shak’ tomó de inspiración al deportista para describir el inicio de su relación. Como dato curioso, el videoclip se rodó en el 2011 en Barcelona, un año después de que España ganara la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica.

En el álbum homónimo publicado por Shakira se encuentra esta canción, la cual habla de una mujer que se siente sola, pero que al encontrarlo a “él”, halla la felicidad.

Además, el título hace referencia a la que edad que tenía el español cuando ambos se conocieron.

Durante el lanzamiento de su álbum ‘El Dorado’, Shakira dejó en evidencia que quería por “toneladas” a su pareja. Sino que lo digan los siguientes versos:

Y me das toneladas masivas de amor, no dejas un respiro a mi corazón, tú me armas, me desarmas, nunca me dejas caer, tan bajo me levantas.