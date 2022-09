La canción de Camilo que ha removido el pasado triste de sus fanáticos

Hace pocos días el cantante colombiano, Camilo Echeverry lanzó su álbum ‘DAPA, de adentro pa’ fuera’, una colección de canciones que en su momento reveló habían nacido en el tiempo que se encerraron para esperar a su hija Índigo, y desde su amor florecieron varios temas que, al lanzarse, se han convertido en himnos de muchos.

Y no solo eso, sino que además ha movido fibras, ha desatado emociones y ha hecho que muchos vuelvan a su pasado, a ese momento trágico de sus vidas en el que todo cambió, cuando perdieron a un ser querido, cuando tuvieron que afrontar la muerte muy de cerca y entender que la vida debía seguir sin esa persona especial.

El tema de Camilo Echeverry ‘524’, es un golpe directo al corazón, pero de esos que son necesarios, de esas canciones que sí, uno no debería escuchar para no hacerse daño, pero al mismo tiempo las necesitas para ir sanando heridas, para entender, para incluso rendir homenaje, porque quien no se recuerda se olvida y lo necesario siempre será invisible.

Mensajes para el alma

Es por eso que en sus redes sociales cientos de personas le han dejado saber que lloran cada vez que escuchan este tema, pero sobre todo le agradecen por dejar canciones que ayuden a sanar, a pensar bonito y a comprender los ciclos de la vida. Hay quienes la dejan saber incluso sus historias de vida y cómo este tema les ha marcado de la forma más hermosa desde que salió.

“Camilo, gracias por esta canción, anoche lloraba escuchándola, mi mejor amiga partió con el eterno hace casi ya un año, la extraño tanto”, “te amo, chamo. Gracias por canciones que nos alivian el alma”, “lo bonito es recordar a los que no están como si existieran siempre”, “pero lo esencial es invisible, y lo invisible es eterno” — Juan 5:24”, fueron parte de los cientos de mensajes que recibió su más reciente publicación a la que Camilo tituló, “No hay día que no te piense, no hay noche que no te extrañe”.

Y es que Camilo Echeverry siempre ha logrado con su música este tipo de sentimientos, y aunque en este álbum tiene una variedad de ritmos, muchos siempre se sienten identificados con esas canciones donde pueden recordar o drenar esos sentimientos de amor, de desamor y hasta de añoranza, como pasa con este tema de su nuevo disco ‘DAPA’.

