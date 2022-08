¡Kygo regresa a Colombia! Conoce todos los detalles del concierto

Kygo regresa a Colombia con un espectáculo pop imperdible que se llevará a cabo en el Movistar Arena. El show será el 15 de noviembre con una fiesta única que ofrecerá EDM tropical y mucho baile.

El lado más pop de la música electrónica tiene un representante, que también ha estado en el Festival Estéreo Picnic en 2016 y que regresará a Bogotá para un concierto único.

Ya sea detrás del piano en su estudio o encabezando un festival con entradas agotadas, Kygo reafirma silenciosamente su estatus como un talento prodigioso, productor con visión de futuro, DJ dinámico e influyente superestrella mundial.

El músico de origen noruego Kyrre Gørvell-Dahll actuó por primera vez en 2013 y se convirtió en uno de los creadores de éxitos más omnipresentes del mundo. Logró uno de sus mayores éxitos con el multiplatino "It Ain't Me" (feat. Selena Gomez), alcanzando el Top 10 en el Billboard Hot 100 y con más de 2.9 mil millones de streamings en todo el mundo. En 2019, Kygo desató "Higher Love" con Whitney Houston y otros 1.400 millones de visitas/reproducciones combinadas y alcanzaron el puesto #1 en la radio dance, además de dejar su huella en un clásico.

Junto a Kygo, el DJ canadiense Frank Walker hará su debut en Colombia. The Chainsmokers, Two Feet, Kesha, Steve Aoki, Astrid S y más recientemente, Sam Feldt y Zak Abel, han colaborado con él en múltiples éxitos mundiales como "Imagine", "Day By Day", "Madness", "Only When It Lluvias" y muchos más.

PRECIO DE LA BOLETERÍA

Para clientes Aval, la boletería podrá ser adquirida a partir del 19 de agosto y hasta el 22 de agosto a las 09:59AM. Para el público general la venta se habilitará desde el 22 de agosto a las 10:00 am a través de TuBoleta. Aunque al evento podrán ingresar menores de edad, los menores de 14 años deberán asistir en compañía de un adulto responsable.

TRIBUNA FAN SUR - Silletería Numerada $429.000 más servicio.

PLATEA - Admisión General $329.000 más servicio.

PISO 2 (202 - 205 & 215 - 218) - Silletería Numerada $289.000 más servicio.

PISO 2 (206 - 214) - Silletería Numerada $249.000 más servicio.

PISO 3 (303 - 306 & 314 - 317) - Silletería Numerada más servicio.

PISO 3 (307 - 313) - Silletería Numerada $169.000 más servicio.

