Karol G revela que Youtube ha bloqueado su video de Gatúbela

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 56 millones de seguidores, la cantante paisa de música urbana conocida como Karol G ha estado publicando adelantos de su próxima canción Gatúbela, la cuál lanzará este jueves 25 de agosto a las 7pm.

La cantante reggaetonera, quien recientemente reveló qué le duele de las críticas y el significado de Gatúbela, publicó una parte del videoclip de la canción para anunciar la hora del lanzamiento y, a decir verdad, parece sacado de una película de terror.

Y es que se trata de un video en el que Karol se ve envuelta por sangre y perseguida como por algún ser maligno. Es probable que Youtube haya bloqueado el video por este tipo de imágenes, pues Karol dio la noticia de que no todos podrán ver el video tan fácilmente por los bloqueos de esta plataforma digital:

“Ey, que hoy sale Gatúbela pues, venga de entrada Youtube me bloqueó el video por contenido. Ehh, entonces no todo el mundo va a poder ver el video, pero… aquí les dejo el link para que escuchen la canción” explicó la colombiana a sus fans.

La historia explicando este inconveniente la subió Karol con una sonrisa por el lanzamiento, su cabello rojo que tanto la caracteriza ahora y una bata blanca sobre lo que parece ser una cama.

Estamos ansiosos por conocer esta canción de la cual ya hemos tenido varios adelantos por parte de la colombiana y de, incluso, famosos amigos como la actriz española Ester Expósito quien se mostró cantando una parte del tema en sus redes sociales.

“Ay papi, yo no ando con nadie, pero me tienen vela, yo estoy eleva’ me siento gatúbela […] y ese huerfanito necesita una mamá, ay qué rico como me pone el panty de ladito, ay qué rico y ese besito dámelo mojadito” dicen las partes que alcanzamos a escuchar de la canción.