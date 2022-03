Karol G dejó sentido mensaje tras su homenaje en los Billboard

En la entrega de los premios Billboard hubo cientos de sorpresas, pero la más esperada de todo fue Karol G, quien llegó deslumbrando con su belleza y su indiscutible estilo.

La paisa dejó a todos con la boca abierta, y no es para menos, pues lució un vestido en tono rojo, elegante, largo, ajustado con mucho glamour, pero además con unos guantes blancos, dándole todo el estilo y la elegancia del evento.

Impresionó, se robó todas las miradas, todo el mundo tenía que ver con ella y ese estilo que dejó con la boca abierta a más de uno. Y es que Karol G no solo estaba en los Billboard para destacar con su belleza, y su talento, sino que, además, sería homenajeada por todo lo que ha logrado como mujer, como artista en estos últimos años.

Fue tan emotiva la ceremonia, su presentación y sus sentimientos en ese momento, que no dudó en compartir un sentido mensaje en redes sociales, en dedicarle a todos sus millones de seguidores en todo el mundo cómo se sentía por tan soñado momento.

Por eso compartió fotos de ese momento, pero también unas palabras para dar gracias, pero sobre todo para destacar y recodarle a todos que los sueños sí se cumplen, y que siempre que trabajes por eso, llegarás tan lejos como sueñas.

“Ayer fue el que ha sido para mi tal vez uno de los días más especiales del año… Billboard Me hizo un increíble honor cómo “Rule Breaker” en una noche donde celebran el talento y el trabajo de la mujer en la industria de la música. Vi esa gala durante años soñando estar allí, visualizándome convencida de que trabajando duro podía llegar y puedo decir que fue más especial de lo que incluso pensé que podría ser. Además de tener la increíble oportunidad de cantar delante de mujeres que tanto admiro y respeto. Hoy me desperté sin poder creerlo todavía pero ahí está una vez más … lo lindo de la vida y los sueños QUE SI SE CUMPLEN y aún no caigo de cómo y después de tantos año, pero SI PASA. Gracias a todos los que estuvieron ahí presentes, Gracias Billboard por semejante noche. Pdta: Mi expresión en último video expresa todo lo que quise decir en este mensaje”.

