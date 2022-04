Juanes se enteró de su Premio Grammy en un aeropuerto y así celebró

Este fin de semana se llevó a cabo la ceremonia entrega de los Premios Grammy Anglo en el que varias estrellas del mundo triunfaron, pero sin duda uno de los que llamó la atención fue el que ganó Juanes, que se llevó el galardón premio a mejor álbum rock alternativo latino, gracias a su producción “Origen” en el que, en 12 canciones, el artista colombiano quiso hacer un homenaje a las canciones que lo marcaron en su juventud y que lo llevaron a que pudiera dedicarse a la música.

Mientras el mundo de la música celebraba los galardones más importantes de la industria Juanes se encontraba viajando de Portugal a Miami, Estados Unidos, por eso, la noticia de que él se ganó un nuevo premio Grammy lo tomó por sorpresa según una publicación que Juanes realizó en su cuenta oficial de Instagram.

En uno de los videos se muestra al cantante en un aeropuerto, cuando uno de sus acompañantes le revela que él se ganó el Premio Grammy y el reaccionó impresionado, diciendo que no lo puede creer y posteriormente le da gracias a la Academia y le agradece a los que votaron y también a los colombianos.

En el siguiente video, Juanes muestra el momento en el que él llega a su destino, Miami, Estados Unidos, afirmando que venía de Portugal y que veía en su celular, la ceremonia de entrega de los premios Grammy.

“Literal me bajo del avión, salgo de la puerta del avión, comienzo a caminar por el tunelcito, viendo por el teléfono los Grammys y ¡0h! nos acabamos de ganar mejor Grammy con álbum de ‘Origen’”, estoy agradecido, no saben la alegría que tengo, estaba gritando ahí, la gente no entendía lo que estaba pasando”, afirmó Juanes. Antes de nombrar a los artistas, músicos y productores que hicieron parte de este álbum.