'Juandas', del Factor Xs a los grandes escenarios en Colombia

El artista capitalino 'Juandas' incursionó en la industria musical hace largos años, desde el programa de Iniciación Musical de la Universidad Nacional, cuando solo tenía 8 años. Con la idea clara de ser músico y pese a su corta edad, logró listarse entre los participantes de la primera edición del reality musical del Canal RCN: Factor Xs, del que grandes artistas como Karol G, Greeicy Rendón y hasta Camilo, también hicieron parte.

Muy fiel al estilo de los grandes exponentes del país cafetero, Juandas continuó abriéndose camino fuera del programa y actualmente, se consolida como uno de los cantautores más prometedores del momento. Como muestra de ello está “Sin Usted” su más reciente sencillo en el que retrata ese momento en que hay que soltar a alguien, sin olvidar los buenos y bellos momentos, que hacen parte de los cierres de un ciclo. Este tema es una canción poesía, con tintes españoles, construida de forma orgánica e íntima entre Juandas y su guitarra.

“El propósito de mis canciones siempre es brindar esperanza, muchas de estas son tristes, pero tratan de alguna manera de desembocar en esperanza. Sin embargo, cuando escribí "Sin usted" me preocupaba que esta no llegara a ello, porque esta es una canción triste a secas, es triste y ya. Pero encontré que a veces las canciones tristes sirven para hacer catarsis, para entender lo que estás sintiendo, para hallar esperanza al saber que hubo otro ser humano que también estuvo allí en donde tú estás, estuvo en tus zapatos, que no eres el primero en sentirlo y estarás bien” expresó el joven.