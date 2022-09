Juan Fernando Velasco anuncia concierto en Bogotá y otras ciudades de Colombia

La icónica estrella de la música latinoamericana, ganador del Emmy y nominado al Latin Grammy, Juan Fernando Velasco, anuncia su gira “POPular TOUR 2022”; el primer destino es Colombia, país que le abrió las puertas al cantautor desde el comienzo de su carrera artística.

Bogotá, Medellín y Cali, son las tres ciudades que inicialmente visitará el intérprete y compositor de temas como “Dicen”, “Chao Lola”, “Hoy que no estás”, “Nunca”, “Para que no me olvides” y “Déjame”, verdaderos himnos de la música latina con los que ha conquistado millones de corazones y ha trascendido por varias generaciones.

Ahora, sus seguidores en nuestro país, podrán entonar a todo pulmón estas memorables canciones en vivo, pero con un toque muy especial en sus versiones de género popular.

“POPular TOUR 2022” hará un recorrido por todos los éxitos de Juan Fernando Velasco; será un viaje en el tiempo para recordar sus clásicos. Además, los asistentes escucharán las canciones de su nueva producción discográfica que saldrá en este 2022 y que está dedicada a Colombia y al género popular, que ahora lidera la preferencia de audiencia en Latinoamérica.

La cita en Bogotá será el jueves 13 de octubre en el Movistar Arena; Medellín, el viernes 14 de octubre en la Plaza de Toros La Macarena; Cali recibirá al artista ecuatoriano el sábado 15 de octubre en la Arena Cañaveralejo. Pronto se anunciarán más fechas para otras ciudades del país.

Las boletas ya se encuentran a la venta en los diferentes canales dispuestos para cada ciudad:

Preventa Bogotá: jueves 1 de septiembre desde las 9:00 am y por 48 horas. Venta al público en general: sábado 3 de septiembre a través de TuBoleta.

Medellín, viernes 14 de octubre en la Plaza de Toros La Macarena a través de LaTiquetera, y Cali, sábado 15 de octubre en la Arena Cañaveralejo, a través de Colboletos.

SU PRÓXIMO LANZAMIENTO

Entre tanto, este viernes 2 de septiembre, Juan Fernando Velasco lanzará “Nuestro Juramento”, el tercer sencillo de su nuevo álbum de estudio. Después de los éxitos “Dicen” junto a La Reina de la Música Popular Arelys Henao, y “Chao Lola” al lado del exponente del regional mexicano Espinoza Paz, llega esta explosiva colaboración con Alzate, el cantante, pianista y compositor colombiano de música popular, despecho y norteña.

“Nuestro Juramento”, escrita por Benito de Jesús y conocida originalmente en la voz del inmortal Julio Jaramillo, es una ambiciosa apuesta musical de Juan Fernando Velasco y Alzate, en la que rinden homenaje al amor, a una de las canciones más emblemáticas de la música latina, y a uno de los intérpretes más grandes que ha dado Ecuador al mundo.

