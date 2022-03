J Balvin puso a cantar en español a Ed Sheeran en “Sigue” y Forever My Love”

Los cantantes J Balvin y Ed Sheeran unieron su talento y sorprendieron a sus millones de fanáticos alrededor del mundo con dos lanzamientos titulados “Sigue” y “Forever My Love”.

A través de sus respectivos canales de YouTube compartieron cada uno una de las grabaciones.

En el canal del paisa publicaron el sencillo “Sigue”, el cual tiene todo el toque urbano del colombiano y donde además puso a cantar al artista británico en español.

Por su parte, en el canal de Ed Sheeran compartieron “Forever My Love”, una balada romántica donde se ven a ambos en un mismo espacio rodeados de instrumentos musicales y tocando la guitarra.

Allí Ed Sheeran también canta en español, pero no deja su idioma natal de lado, sumergiendo al reguetonero en su mundo.

"Éramos solo él y yo muy temprano en la mañana. Reconocí su voz cuando estaba hablando por teléfono, así que me acerqué y lo saludé. Charlamos tanto que terminamos almorzando. Estuve en Nueva York en Navidad para presentaciones y decidimos compartir un día en el estudio que condujo a mucho más. Las dos primeras canciones que escribimos fueron "Sigue" y "Forever My Love" y absolutamente me encantaron. Quería llevarme a su mundo y yo quería llevarlo al mío. Fue un verdadero desafío aprender español para esto", confesó Ed Sheeran.