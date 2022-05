Karol G recibió regalo especial de Rafael Santos, hijo de Diomedes

Al concierto de Karol G se dieron cita grandes de la música colombiana, y esto sobre todo porque ella es fiel seguidora de muchos de ellos. Es por eso que el vallenato fue protagonista en estas presentaciones.

Y es que el hijo del ‘Cacique’, Diomedes Díaz, Rafael Santos decidió aprovechar el gran concierto de Karol G en la ciudad de Bogotá para tener unos minutos junto a ella y dejarle un gran regalo musical de su padre.

En el video se puede ver cómo Rafael Santos estuvo detrás de camerinos con ella, su esposa y su hijo, y aprovechó para dejarle una caja especial de todos los éxitos de Diomedes Díaz, su padre. Pero, además, aprovechó las cámaras para decirle la admiración y el respeto que tiene por ella, y destacar que sabe todo el amor que ella tiene por el vallenato, por lo que se sintió muy feliz de poder darle, a su juicio el mejor regalo vallenato. Se lo firmó y le dio gracias públicas por todo lo que ha hecho por la música y poner en alto a las mujeres cantantes.

“Estuvimos visitando a nuestra bella artista colombiana karolg y compartiendo nuestro legado musical vallenato haciéndole entrega de la colección completa de mi padre Diomedes Diaz, porque sabemos que le gusta la música del Cacique”, expresó el cantante vallenato destacando el gran regalo musical que le hizo a la artista paisa y que ella recibió muy conmovida.

Además, le hizo saber a sus miles de seguidores que compartió con ella parte de la gastronomía antioqueña, y le deseó muchas más bendiciones y éxitos en el mundo musical y agradeció la invitación para verla en vivo en su concierto en la ciudad de Bogotá.

“Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y gracias por invitarnos al concierto de hoy en Bogotá. Mil gracias, ahí estaremos acompañándote”, resaltó el mensaje del hijo del ‘Cacique’ en su cuenta de Instagram donde publicó el video del momento especial para ambos.

Karol G agradeció estos detalles que sin duda no esperaba y que dejó ver son muy especiales para ella. En el video Karol G le agradeció no solo a Rafel Santos sino también a su esposa y su hijo, mientras el hijo del ‘Cacique’ no dudó en firmarle con admiración y respeto el detalle especial para ella.

Y Rafel Santos no fue el único en darle un detalle a Karol G y dejar la evidencia, pues Andrea Cepeda se subió a tarima con ramo de rosas, especiales para ella en pleno concierto. Mientras que Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno llegaron con un enorme oso y un moño turquesa para la verdadera ‘Bichota’.

